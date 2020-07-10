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Известный телеведущий станет отцом в третий раз (фото)
В семье ведущего романтического шоу «Холостяк» на канале СТБ Григория Решетника, который рассекретил новую девушку Макса Михайлюка, ожидается пополнение. Скоро он в третий раз станет отцом. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram и показал фото беременной жены Кристины.
«Нас не остановить», — подписал фото счастливого семейства Решетник.
Григорий сообщил, что третий ребенок появится зимой. Сыновья Иван и Дмитрий обрадовались тому, что у них появится братик или сестричка. Пол ребенка он пока не раскрывает. Говорит, что точно они будут знать на следующей неделе.
Как пишет сайт СТБ, Решетники некоторое время скрывали беременность от детей, однако вскоре пришлось рассказать. Кристина отметила, что мальчики приняли это событие с радостью и даже помогали прикрывать животик на фото.
Напомним, скоро многодетными родителями станут Тарас Тополя и ALYOSHA, они также ждут третьего ребенка — девочку.357
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