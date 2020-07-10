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Адвокатов по делу Ефремова могут лишь лицензии: в чем причина
Адвокатов по делу совершившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение профессиональной этики.
«В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела», — сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.
Адвокатов обвиняют в том, что они занимаются самопиаром, раздают интервью, ходят по различным телешоу и поливают друг друга. Юристы используют свои полномочия в громком деле для своей популярности. За это могут и лишить лицензии. Пашаев признавался, что его уже дважды лишали удостоверения.
Тем временем, громкое дело Ефромова не сходит с российских телеканалов. Этой теме был посвящен очередной выпуск «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Новая свидетельница ДТП показала видео, на котором видно, как Ефромов выходит из машины после аварии.
Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, в очередной раз подчеркнул, что адвокат Ефремова добивается условного срока и это вполне реально. Мол, актер отказался признавать вину для того, чтобы затянуть дело. Видео, на котором было бы четко видно, что Ефремов был за рулем в момент аварии, нет. Значит, суду потребуется время, чтобы установить, кто же был за рулем в момент смертельного столкновения.
Ранее Пашаев уверял, что в суде предоставит доказательства невиновности Ефремова и надеется на оправдательный приговор. Хотя экспертиза установила, что на подушке безопасности со стороны водителя в машине Ефремова находился его биологический материал.174
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