26.88 / 27.11 30.12 / 30.54
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Засуха в Крыму: оккупанты объявили, у кого отберут воду для Симферополя

22:46 11 июля 2020
крым

Оккупационная администрация Крыма придумала оригинальный способ решить водную проблему на полуострове. Воду в Симферополь решили качать из Тайганского водохранилища, лишая влаги восточный Крым.

Пресные запасы Тайганского водохранилища еще весной очень сильно иссякли, но оккупационную администрацию это не смущает. Главное: дать воду в Симферополь, поскольку Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены лишь на 25%.

Как сообщает крымский блогер RoksolanaToday&Крым, из России на полуостров уже прибыли трубы, по которым будут перекачивать воду. Планируют качать по 60 кубометров в сутки.

Жители Крыма в соцсетях возмущаются методами оккупантов, тем более, что, судя по свежим фото, Тайганское водохранилище тоже обмелело.

тайганское

Напомним, ранее в США аналитики центра The Jamestown Foundation предупреждали Украину, что нехватка воды в Крыму может спровоцировать новую агрессию Кремля.

Фото gas martin/Twitter

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

крым

Засуха в Крыму: оккупанты объявили, у кого отберут воду для Симферополя

ФК Ингулец

Шикарный гол вывел сельскую команду в лидеры первой украинской лиги: видео шедевра

ветеран

Под Киевом трагически погиб ветеран АТО с позывным "Гризли" (фото)

врач

Коронавирус — это не фейк: заболевший врач из Закарпатья обратился к украинцам (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер