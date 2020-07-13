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В России упал самолет Ан-2, есть погибшие и пострадавшие (видео)
В Нижегородской области РФ в Большеболдинском районе упал самолет Ан-2. Ранее сообщалось о том, что в начале июля в Черновицкой области пилот-самоучка разбил самолет с пассажиром в кабине.
Об этом говорится в сообщении на сайте местного МЧС.
«13 июля 2020 г. в 04:10 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падение самолета Ан-2 в Большеболдинском районе», — уточнили спасатели.
В результате инцидента погиб один человек и еще один пострадал.
Информация о пострадавших уточняется
На место происшествия направлены службы экстренного реагирования.
Ранее в России один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.
Также напомним, что в мае под Днепром в районе улице Березинской упал частный одномоторный самолет «Грумман». А в июне похожее ЧП произошло в Одессе: на город спикировал самолет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Пакистане самолет разбился из-за болтовни пилотов о коронавирусе.71
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.