Мир

В России упал самолет Ан-2, есть погибшие и пострадавшие (видео)

В Нижегородской области РФ в Большеболдинском районе упал самолет Ан-2. Ранее сообщалось о том, что в начале июля в Черновицкой области пилот-самоучка разбил самолет с пассажиром в кабине.

Об этом говорится в сообщении на сайте местного МЧС.

«13 июля 2020 г. в 04:10 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падение самолета Ан-2 в Большеболдинском районе», — уточнили спасатели.

В результате инцидента погиб один человек и еще один пострадал.

Информация о пострадавших уточняется

На место происшествия направлены службы экстренного реагирования.

Ранее в России один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.

Также напомним, что в мае под Днепром в районе улице Березинской упал частный одномоторный самолет «Грумман». А в июне похожее ЧП произошло в Одессе: на город спикировал самолет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Пакистане самолет разбился из-за болтовни пилотов о коронавирусе.

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