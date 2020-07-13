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Дело Шеремета: Дугарь смягчили меру пресечения, Кузьменко оставили под стражей

15:13 13 июля 2020
Дугарь и Кузьменко

В понедельник, 13 июля, Печерский районный суд города Киева рассмотрел апелляции подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета — Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

По решению суда, с Яны Дугарь сняли электронный браслет и позволили ей передвигаться по стране.

Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены решением суда, но заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность военной медсестры к делу.

Вместе с тем, суд отклонил апелляцию защиты Юлии Кузьменко, оставив ее под стражей, сообщает «Громадське Радио».

Напомним, сегодня суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения музыканту Андрею Антоненко, который также проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко оставили под стражей до 23 июля. Кузьменко будет в СИЗО до 24 июля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у подозреваемых в убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко и детского хирурга Юлии Кузьменко в СИЗО начались проблемы со здоровьем.

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