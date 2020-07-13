Украина

Минус 25 боевиков за неделю: опубликованы разведданные о потерях российских наемников на Донбассе

За прошедшую неделю в зоне боевых действий на Донбассе потери российско-оккупационных войск составили 25 человек убитыми и 16 ранеными. Напомним, в июне ВСУ вывели из строя 100 боевиков.

Кроме того, украинские военные за период с 6 по 12 июля уничтожили 6 единиц вражеской техники. Среди них: две самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм 2С1 и две артиллерийские гаубицы калибра 152 мм 2А65 «Мста Б». Также были выведены из строя бронеавтомобиль производства РФ «Тигр» и один армейский колесный внедорожник.

В ГУР подчеркнули, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, сообщили в штабе ООС.

Только на прошлой неделе у оккупантов было зафиксировано 4 смертельных случая в результате передозировки наркотиками, одна попытка самоубийства и несколько оставлений места службы с оружием.

Кроме того, боевики часто подрываются на собственных минах.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео ликвидации позиции боевиков в зоне ООС бойцами 54-й ОМБр.

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