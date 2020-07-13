- 19:26 Прилетевшему в Киев популярному российскому актеру запретили въезд в Украину из-за Крыма
- 19:23 Мексиканский актер из сериала «Дикая роза» умер от коронавируса
- 19:20 Оптическая иллюзия на фото с зебрами разделила интернет
- 19:08 Ляшко обнародовал статистику смертности от гриппа и пневмонии в Украине: у пользователей сети возникли вопросы
- 18:37 Минус 25 боевиков за неделю: опубликованы разведданные о потерях российских наемников на Донбассе
- 18:30 В Киеве 14 июля изменятся маршруты троллейбусов: что нужно знать пассажирам
- 18:23 Перестрелка на границе Армении и Азербайджана: появилась реакция ЕС, Турции и РФ
- 18:15 На заводе "Газпрома" в России взбунтовались тысячи рабочих-мигрантов: видео погромов
- 18:00 Рада приняла за основу проект закона, ужесточающего ответственность за пьяное вождение
- 17:34 ЦИК Польши назвал нового президента страны
- 17:22 Припомнили прежние "подвиги": в сети показали видео драки с участием виновника смертельного ДТП под Киевом
- 17:18 Расстрел священника на Оболони в Киеве: подозреваемый отказывается давать показания
Минус 25 боевиков за неделю: опубликованы разведданные о потерях российских наемников на Донбассе
За прошедшую неделю в зоне боевых действий на Донбассе потери российско-оккупационных войск составили 25 человек убитыми и 16 ранеными. Напомним, в июне ВСУ вывели из строя 100 боевиков.
Кроме того, украинские военные за период с 6 по 12 июля уничтожили 6 единиц вражеской техники. Среди них: две самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм 2С1 и две артиллерийские гаубицы калибра 152 мм 2А65 «Мста Б». Также были выведены из строя бронеавтомобиль производства РФ «Тигр» и один армейский колесный внедорожник.
В ГУР подчеркнули, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, сообщили в штабе ООС.
Только на прошлой неделе у оккупантов было зафиксировано 4 смертельных случая в результате передозировки наркотиками, одна попытка самоубийства и несколько оставлений места службы с оружием.
Кроме того, боевики часто подрываются на собственных минах.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео ликвидации позиции боевиков в зоне ООС бойцами 54-й ОМБр.117
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ляшко обнародовал статистику смертности от гриппа и пневмонии в Украине: у пользователей сети возникли вопросы
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..