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Прилетевшему в Киев популярному российскому актеру запретили въезд в Украину из-за Крыма (видео)

19:26 13 июля 2020
Антон Пампушный

Российскому актеру Антону Пампушному, который 13 июля прилетел в Киев на съемки фильма, на три года запретили въезд в Украину. Ранее такую же санкцию применили в отношении российского продюсера и музыканта Максима Фадеева.

38-летний Пампушный прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Франкфурта.

Во время беседы с пограничниками он наотрез отказывался признать посещение аннексированного Крыма. Позже актер не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году, сообщили в Госпогранслужбе.

Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма «Балканский рубеж», которые проходили в том числе на оккупированном полуострове.

Напомним, недавно звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву СБУ исключила из «черного списка», в который ее вносили после ее выступления в Крыму в 2017 году.

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