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Происшествия

13 июля на Донбассе погиб десантник из Одесской области: фото героя

20:25 13 июля 2020
Чумаченко Евгений

В понедельник, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Чумаченко Евгений Александрович. 10 июля погиб офицер 24-й отдельной механизированной бригады Тарас Матвеев.

32-летний Чумаченко погиб в результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск.

Он родом из Одесской области. У погибшего осталась жена и двое детей.

«Командование и личный состав воинской части выражает слова искреннего сочувствия и поддержки семье и разделяет боль утраты. Воспринимаем вашу непреодолимую скорбь и горькую боль как свою», — говорится в сообщении на странице 79-й ОДШБр.

Напомним, за прошедшую неделю в зоне боевых действий на Донбассе украинские военнослужащие ликвидировали 25 боевиков и 16 ранили. За прошлый месяц потери пророссийских оккупантов составили 100 человек.

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