Интервью со звездой

Мы еще не знали, что такое температурный скрининг, а в аэропорт Сеула без него уже не пускали, – Светлана Леонтьева

Пандемия поставила перед человечеством и каждым из нас немало вопросов. Очевидно, что мир требует изменений. И, хотим мы этого или нет, они произойдут. Конечно, все мечтают, чтобы перемены были к лучшему. Но, как говорил Махатма Ганди, если хочешь изменить мир, изменись сам. О том, какие приоритеты будут у людей уже в ближайшем будущем, как может измениться понимание счастья и что ждет телевидение, в проекте «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» размышляет известная телеведущая Светлана Леонтьева.

«Несколько лет назад в Южной Корее уже сталкивались с нетипичным вирусом»

— Светлана, смотрели ли вы новое шоу Опры Уинфри Oprah Talks, в котором она беседует онлайн с теми, кого коснулся коронавирус? «Я знаю, многие люди сегодня испытывают стресс, страх и неуверенность. Мне хочется дать им надежду на светлое будущее», — пояснила она свою идею.

— Еще не видела, но слышала о нем. Опра Уинфри — настоящий профессионал, она всегда быстро реагирует на события. Мобильность — важное качество в журналистике. К слову, я тоже инициировала серию репортажей о том, что мы точно знаем о коронавирусе и как меняется мир. Считаю, что любое испытание дается нам для чего-то. Пандемия — жуткая вещь. Но в то же время после замедления темпа производств мы видим, что очистились реки и воздух. Происходит переосмысление многих вещей. Как бы парадоксально ни звучало, коронавирусная история спасла систему здравохранения Украины, вернула санэпидемслужбу, которая ранее была упразднена, помогла осознать, как необходимы капиталовложения в медицину, чтобы спасти себя в ситуациях, которые сродни нынешней. Койки в больницах не приносят прибыли. Но в наш прагматичный век необходимо понимать, что они должны быть на случай такой беды, как эпидемия.

— Да, мы должны быть готовы к таким ситуациям.

— Нам неизвестно, что будет дальше. Вирус — страшная штука, которая поражает всех без разбору. И СМИ должны рассказывать людям, как уберечься от него. В сентябре прошлого года я была в Южной Корее в гостях у приятельницы. Мы тогда еще не знали, что такое температурный скрининг, но в аэропорт Сеула без него давно уже не пускали. Температуру мерили на входе всем без исключения. Кроме того, требовалось заполнить медицинскую декларацию о том, чем человек болел на протяжении года.

Дело в том, что несколько лет назад в Южной Корее уже сталкивались с нетипичным вирусом, возникшим первоначально во Вьетнаме, который приводил к смертельно опасной пневмонии. В Украине о нем мало говорили, потому что, к счастью, нас он не коснулся в такой степени, как страны Азии. А там население пережило карантин, подобный тому, что у нас сейчас. В Южной Корее были очень напуганы, поскольку местные жители ездят отдыхать во Вьетнам, который расположен очень близко. В Сеуле и других городах все больницы были тут же оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. К слову, Южная Корея — очень развитая страна с бесплатным интернетом.

По мнению Светланы Леонтьевой, мобильность – важное качество в журналистике

«К сожалению, в эфире большая часть новостей окрашена негативно»

— Буквально на днях читала, что в театрах Сеула используются самоочищающиеся антибактериальные ручки и инфракрасные камеры, которые дистанционно измеряют температуру человека, а приборная панель показывает, может ли он войти в здание. Если все нормально, запускается воздушный шлюз, дверь открывается — и человек может войти.

— Так и в Сингапуре. Если у человека температура, он не войдет в супермаркет. Думаю, пандемия будет стимулировать распространение таких технологий во всем мире, так как вирусы на нас наступают. К сожалению, мы еще далеки от таких вещей, тем не менее и у нас есть немало инноваторов. Их награждают на всемирных конкурсах, но в Украине о них мало знают.

— И как же объяснить такой парадокс?

— Дело в том, что в украинских новостях зачастую скорее покажут панд, родившихся в сеульском зоопарке, чем тигрят, появившихся на свет на Арабатской стрелке. Новость о голливудской звезде почему-то в приоритете перед новостью об открытии сезона в киевском театре. Свое не замечаем — и это печально. Есть еще одна причина: за рубежом качество картинки всегда высокое, кадр интересный, к чему и нам нужно стремиться. Хотя и в Украине, несомненно, есть профессионалы и хорошие примеры. Возьмем программы «Світ навиворіт» с Дмитрием Комаровым и «Орел и решка». Смотрю их с удовольствием! Конечно, для таких съемок нужны средства, и немалые. Где их взять? Думаю, это вопрос коллаборации каналов с разными брендами.

Светлана Леонтьева не только известная телеведущая, но и талантливая художница

— Как, по вашему мнению, изменится телевидение после пандемии?

— Хотелось бы, что оно стало более вдумчивым, чтобы телеканалы более ответственно относились к информации, которую они дают, чтобы задумывались о ее последствиях. К сожалению, в эфире большая часть новостей окрашена негативно. Информации с положительным зарядом гораздо меньше. Думаю, это соотношение неизбежно должно меняться.

«Чтобы избежать заражения в офисах и самолетах, придется создавать самоочищающиеся кондиционеры»

— Изменятся ли у людей приоритеты? Ведь последнее время многие гнались за карьерой и большими деньгами зачастую в ущерб здоровью.

— Базовые потребности все равно останутся прежними. На все нужны деньги — на питание, одежду, учебу, путешествия… Правда, например, я как человек, очень любящий смотреть мир, не нашла для себя ответов на вопрос о безопасности перелетов. Ведь сейчас от того, чем мы дышим, зависит наша жизнь. Помните историю с океанским лайнером, где возникла страшная вспышка коронавируса? Люди купили билеты в круиз — и что получили вместо отдыха? Оказалось, вирус распространялся через системы кондиционирования. Сейчас вопрос безопасности жизни и здоровья будет в приоритете у всех людей. Например, в Риме стали популярны электросамокаты — люди не хотят пользоваться общественным транспортом. А я задумаюсь над тем, какой же будет в свете последних событий система кондиционирования в самолетах. Но сколько ни задавала этот вопрос, никто не смог ответить.

— А ведь та же опасность нас поджидает в офисах, ресторанах, отелях, магазинах… Получается, что чистить кондиционеры теперь нужно даже не раз в месяц, а едва ли не каждую минуту?

— Чтобы избежать заражения в офисах и самолетах, придется создавать самоочищающиеся кондиционеры. И если законодательно не будут приняты меры, мы будем иметь большие неприятности с нашим здоровьем.

— Поменяется ли представление о счастье? Коронавирус еще раз показал нам, как в мире все зыбко.

— Считаю, что счастье не сильно зависит от внешних условий. Есть люди, которые способны быть счастливы, прочитав хорошую книгу или увидев милого котенка. Кто-то и в суровых условиях радуется жизни, а иные и в роскоши не находят гармонии в душе. Думаю, люди будут больше ценить простые человеческие радости, например общение и встречи с друзьями.

— Как вы считаете, что должно понять человечество и каждый из нас?

— Пандемия дала нам возможность осознать, что мы — часть планеты Земля и поэтому должны заботиться о мире, который нас окружает. И в научных исследованиях сегодня важный вектор — не навредить человечеству и планете.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Желаю всем крепкого здоровья! Начинайте свой день с «ФАКТАМИ», от которых не сможете оторваться.

Ранее главный редактор медиадома «Новое время» Виталий Сыч рассказал «ФАКТАМ», как могут измениться СМИ после истории с коронавирусом

Фото из альбома Светланы Леонтьевой



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