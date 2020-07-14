Украина

Россия выходит из "Минска"? В Украине прояснили ситуацию с недавним заявлением Грызлова по Донбассу

Заявление представителя России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Бориса Грызлова о том, что «в Украине создано еще два государства», говорят о манипуляциях Кремля. Россия в очередной раз выставляет конфликт на Донбассе если не гражданской войной в Украине, то конфликтом Украины и так называемых «ДНР» и «ЛНР». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Владимир Воля.

Эксперт считает, что этот посыл дается для того, чтобы смягчить в информационном плане недовольство лидеров этих «республик» и части российского электората, поддерживающего сепаратизм в Украине.

Грызлов попытался смягчить заявления российских официальных лиц для формирования общественного мнения.

Такие заявления Кремля не означают, что Россия выходит из Минского процесса, который является только одним из форматов, используемых для урегулирования конфликта на Донбассе.

«Если кто-то откажется от них (Минских соглашений — Авт.) — это будет отказом только от одного из инструментов по урегулированию. Но сам конфликт от этого ни исчезнет и не изменит своей квалификации», — отметил Воля.

Политолог еще раз подчеркнул, что весь мир уже понял, что нет таких государств «ЛНР» и «ДНР». Это территории, контролируемые сепаратистскими организациями, которые, в свою очередь, находятся под эффективным контролем России, поддерживаются ею вооружением, боеприпасами, финансами.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что Минские соглашения в настоящий момент не отражают реалий на востоке Украины и нуждаются в пересмотре.

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