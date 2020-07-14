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На Днепропетровщине во время сбора картофеля погиб подросток
В понедельник, 13 июля, в Магдалиновском районе Днепропетровской области во время сбора урожая картофеля погиб 17-летний парень. Две недели назад в Кривом Роге погиб подросток, прыгнул в воду с 15-метровой высоты.
Парень, который с бригадой работал в поле, попал под агрегат работающего комбайна, сообщает УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
От полученных травм он скончался на месте.
Как подросток попал под картофелеуборочный комбайн, присоединенный к трактору, выясняют правоохранители. На данный момент устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.
Известно, что бригада, в которой работал погибший, приехала из Ровенской области.
Напомним, недавно на Житомирщине 13-летний подросток застрелился из отцовского охотничьего ружья. А под Одессой в 20-метровой трубе школьной котельной был найден мертвым 17-летний парень.
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