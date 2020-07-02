Лукашенко «зарубил» своих главных конкурентов: что происходит в Беларуси перед выборами

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В Беларуси продолжается подготовка к очередным президентским выборам. Как уже сообщали «ФАКТЫ», голосование назначено на 9 августа. Баллотировались 11 человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Чтобы пройти регистрацию, каждый из претендентов должен был собрать не менее 100 тысяч подписей, достоверность которых проверяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси.

30 июня она объявила, что такую проверку прошли только шесть претендентов. Больше всех подписей в свою поддержку собрал Лукашенко — почти 2 миллиона.

Также этот этап смогли пройти бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико (с недавних пор находится в СИЗО КГБ Беларуси по обвинению в уклонении от уплаты налогов, что является уголовным преступлением), жена популярного блогера Сергея Тихановского Светлана (ее муж также арестован), лидер партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, лидер движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и бывший депутат парламента Анна Канопацкая.

ЦИК «зарубила» одного из наиболее опасных для Лукашенко соперников — бывшего дипломата Валерия Цепкало. Он утверждал, что его штаб собрал около 220 тысяч подписей. Из них в ЦИК подали 160 тысяч, тщательно проверенных и не вызывавших никаких сомнений. Однако комиссия засчитала Цепкало только 75 тысяч 249 из них. Он пообещал обжаловать решение ЦИК в суде, хотя ему это вряд ли поможет.

Наблюдатели отметили еще одну странность в оглашенных комиссией результатах подсчетов. Никто не сомневался, что Лукашенко соберет значительно больше подписей, чем любой из его соперников. Однако итог превзошел ожидания. Глава государства, как видим, заручился поддержкой избирателей, число которых превышает всех тех, кто намерен голосовать за других претендентов вместе взятых.

ЦИК, похоже, так старался, что несколько переусердствовал. Ранее Анна Канопацкая утверждала, что сдала на проверку 110 тысяч подписей. В данных ЦИК говорится, что после всех проверок у Канопацкой утвердили… 146 тысяч 588. Сергей Черечень сдал 106 тысяч подписей, а ему засчитали 143 тысячи 109 подписей.

Сошлись цифры только у Андрея Дмитриева. Сдал 107 тысяч, утвердили 106 тысяч 841 подпись.

У Виктора Бабарико проблема иного рода. Его штаб подал 365 тысяч подписей. ЦИК признал достоверность 165 тысяч 744 из них.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерина Шматина, комментируя результаты, заявила DW: «Если бы подписи Бабарико не признали, то это вызвало бы еще больше протестов в обществе. А за Цепкало люди на улицы не выходят и не собираются, поэтому власти решили, что снять его с гонки можно уже на этом этапе».

С ней согласен глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов. По его словам, ожидалось, что главный удар будет нанесен по бывшему банкиру. «Видимо, власти решили дезориентировать общество, чье внимание сейчас сосредоточено вокруг Бабарико. Сняв первым Цепкало, они снижают градус напряжения и создают иллюзию, что может быть Бабарико еще будет зарегистрирован кандидатом», — полагает Усов. Вместе с тем он уверен, что Лукашенко не заинтересован в том, чтобы оставлять на политической арене серьезных соперников. Поэтому Бабарико могут не допустить к выборам, использовав другой повод. Например, воспользовавшись обвинениями в уклонении от уплаты налогов, ЦИК сочтет не заслуживающей доверия декларацию о доходах, предоставленную бывшим банкиром.

Из остающихся пока кандидатов все эксперты единогласно считают «техническими» Канопацкую, Череченя и Дмитриева. Они будут точно зарегистрированы. А вот попадут ли в бюллетени фамилии Бабарико и Тихановская пока до конца не ясно.

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров напоминает, что муж Светланы Сергей находится под арестом. Ее штаб фактически разгромлен. Сама Светлана почти перестала появляться на публике. Ее популярность стремительно падает. Следовательно ее точно зарегистрируют, поскольку опасности для Лукашенко она уже не представляет.

Как поведет себя ЦИК в отношении Бабарико, зависит от того, насколько действующий президент захочет рисковать, создавая иллюзию демократических честных выборов. Вполне возможно, что для этого ему покажется достаточным наличие четырех соперников. Все станет ясно 12 июля, когда ЦИК объявит имена тех, кто будет зарегистрирован как кандидат на пост президента Беларуси.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как прошло общероссийское голосование по внесению поправок в конституции России.

Фото ТАСС



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