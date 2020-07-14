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Здоровье и медицина

Украинцев будут лечить от коронавируса еще одним препаратом

18:05 14 июля 2020
Препараты

Минздрав Украины изменит протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает hromadske, из протокола лечения исключат антиретровирусные препараты — лопинавир/ритонавир, а также — для отдельных категорий пациентов — гидроксихлорохин.

«И то, что всех интересовало — исключен гидроксихлорохин из протокола оказания помощи для пациентов с тяжелым течением COVID-19 и для детей. Однако мы оставляем возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска», — заявила на брифинге 14 июля первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Она отметила, что в стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 включат дексаметазон и расширят возможности применения ремдесивира.

По словам заместителя главы Минздрава, такие изменения в ближайшее время будут утверждены приказом ведомства.

Ранее сообщалось, что ученые изменили мнение о природе коронавируса.

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