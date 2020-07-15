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Украина

В НАТО перечислили требования к Украине для полноценного членства в Альянсе

5:25 15 июля 2020
Украина&nbsp;— НАТО

Поддерживая Украину перед лицом российской агрессии присутствием своих кораблей, СевероАтлантический альянс в перспективе видит нашу страну полноправным членом НАТО.

Но для этого нужно провести комплексные реформы, сосредоточившись на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны, которые позволят ей достичь полной оперативной совместимости с Альянсом.

Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает «Украинское радио».

По его словам, в НАТО считают, что фокус Украины должен быть на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства.

Он также указал на необходимость укрепления верховенства права, проведения судебной реформы и системной борьбы против коррупции.

Особое внимание Винников уделил имплементации закона «О национальной безопасности Украины», принятого в 2018 году.

«Он включает реформу СБУ, сектора разведки, принятие законопроекта „О государственной тайне“ и „О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки“, а также реформу оборонно-технического комплекса», — отметил дипломат.

Кроме того, для полноправного членства в НАТО Украина должна также провести комплексные реформы еще и в экономической сфере.

Напомним, что в июне Украина получила статус участника Программы расширенных возможностей НАТО.

Такой статус, как писали «ФАКТЫ», является важным шагом в рамках сотрудничества между Альянсом и Украиной. В частности, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина получит возможность лучше сблизится с НАТО, как это делают другие страны-партнеры расширенных возможностей — Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания и Австралия. Кроме того, наша страна как партнер сможет получить преимущество за счет доступа к программам с повышенной оперативной совместимостью. Также расширится доступ Украины к учениям, к обмену информации.

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