Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море: названа причина визита

В соответствии с договоренностями между министром обороны Украины Андреем Тараном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в Черном море вошли две группы кораблей Альянса.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО.

Сообщается, что суда подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянной группы НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2) совместно с военными из Болгарии и Украины примут участие в двух региональных учениях.

Подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом «Alvaro de Bazan» (F-101) в качестве флагмана.

Суда подразделения SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, обучение помогут улучшить взаимодействие между союзниками и региональными партнерами.

«Этап интеграции сил в Эгейском море был нужен для того, чтобы Группа объединилась и стала полностью способной к выполнению миссии ради укрепления готовности НАТО до нашего первого развертывания на Черном море», — говорится в сообщении.

С тремя союзными государствами Болгарией, Румынией и Турцией и двумя региональными партнерами Украиной и Грузией контактирует Постоянная военно-морская группа. Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, обучение помогут улучшить взаимодействие между союзниками и региональными партнерами, уверены в альянсе.

Standing NATO Maritime Group 2 enters the Black Sea: Flagship of @nato @COM_SNMG2, Alvaro de Bazán class @Armada_esp AEGIS frigate ESPS Alvaro de Bazán F101 transited Bosphorus towards the Black Sea. pic.twitter.com/xm0iuqzXxm