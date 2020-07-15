- 01:25 "Независимый технократ": Зеленский отчитался перед главой МВФ Георгиевой о будущем главе Нацбанка
- 00:55 Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море: названа причина визита
- 00:25 Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило сто человек
- 14.07 23:55 Трагедия МН17: Россию обвинили в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека
- 14.07 23:30 Учил сослуживцев беречь свою жизнь: названо имя военного медика, убитого оккупантами на Донбассе
- 14.07 23:01 Российские террористы атаковали ВСУ на Донбассе: ранены семеро бойцов
- 14.07 22:50 Дайверы выловили пулемет Максима вблизи популярного одесского пляжа
- 14.07 22:36 Границу закроют не для всех: Венгрия обновила правила въезда для украинцев
- 14.07 22:21 Родители недосмотрели: под Одессой под колесами грузовика и трактора погибли двое детей
- 14.07 22:13 «Драгер» зашкалил: в Херсоне поймали рекордно пьяного водителя
- 14.07 21:48 Шустер и Елизаров передали военному госпиталю медицинский аппарат стоимостью 1 млн грн
- 14.07 21:43 В Беларуси возобновились акции противников Лукашенко, силовики жестко задерживают людей
Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море: названа причина визита
В соответствии с договоренностями между министром обороны Украины Андреем Тараном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в Черном море вошли две группы кораблей Альянса.
Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО.
Сообщается, что суда подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянной группы НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2) совместно с военными из Болгарии и Украины примут участие в двух региональных учениях.
Подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом «Alvaro de Bazan» (F-101) в качестве флагмана.
Суда подразделения SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.
Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, обучение помогут улучшить взаимодействие между союзниками и региональными партнерами.
«Этап интеграции сил в Эгейском море был нужен для того, чтобы Группа объединилась и стала полностью способной к выполнению миссии ради укрепления готовности НАТО до нашего первого развертывания на Черном море», — говорится в сообщении.
С тремя союзными государствами Болгарией, Румынией и Турцией и двумя региональными партнерами Украиной и Грузией контактирует Постоянная военно-морская группа. Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, обучение помогут улучшить взаимодействие между союзниками и региональными партнерами, уверены в альянсе.
Standing NATO Maritime Group 2 enters the Black Sea: Flagship of @nato @COM_SNMG2, Alvaro de Bazán class @Armada_esp AEGIS frigate ESPS Alvaro de Bazán F101 transited Bosphorus towards the Black Sea. pic.twitter.com/xm0iuqzXxm— Yörük Işık (@YorukIsik) July 9, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению бывшего главы Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа, в случае прямого военного вторжения России на территорию Украины, о чем предупреждали американские военные, страны НАТО окажут помощь нашей стране. И корабли в Черном море — важный фактор сдерживания агрессора.25
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Учил сослуживцев беречь свою жизнь: названо имя военного медика, убитого оккупантами на Донбассе (фото)
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!