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В «деле Майдана» появились новые подозреваемые
Двух бывших сотрудников киевского полка милиции особого назначения «Беркут» подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов во время Революции Достоинства зимой 2014 года. Кроме того, «беркутовцев» подозревают в предоставлении следователю заведомо ложных показаний, сообщили в ГБР.
Следователи установили, что утром 20 января 2014 года группой так называемых «титушок» на ул. Лаврской в Киеве были задержаны трое участников Евромайдана, когда они возвращались домой с Майдана Независимости.
Задержанных передали милиции. Сотрудники «Беркута» составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления.
Таким образом, отмечают в ГБР, правоохранители сфальсифицировали доказательства относительно «майдановцев». На основании этого трое активистов были задержаны и взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в конце 2019 года часть «дел Майдана» были переданы из Генпрокуратуры в специальное подразделение ГБР, которое продолжает расследовать преступления, совершенные во время массовых протестов на Майдане в 2013—2014 годах. Позднее один из заместителей директора ГБР возглавил это подразделение.
А Сергей Горбатюк, руководивший группой прокуроров, которая расследовала преступления на Майдане во время Революции Достоинства, был уволен из Генпрокуратуры.201
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