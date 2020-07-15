- 15:32 У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: реакция ведущей поразила
- 15:30 Жена задержанного накануне возможного автора "пленок Ермака" рассказала о странностях "поимки" ее мужа
- 15:19 Кабмин изменил критерий определения стран "красной" зоны
- 14:58 Украинцы сомневаются в честности и порядочности команды Зеленского: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 14:53 Оккупанты отдали тело погибшего под Зайцево бойца ВСУ
- 14:48 Шестилетний мальчик героически спас младшую сестру от собаки: история облетела весь мир
- 14:41 В Кремле открыто признали, что имеют влияние на террористов на Донбассе
- 14:37 Чемпиона ММА зарезали на вечеринке в честь 30-летия бойца
- 14:25 Оккупанты изменили правила въезда в Крым
- 14:25 В Польше зарезали молодую украинку: первые детали происшествия
- 13:57 Разведчик рассказал, как россияне годами пытались «взорвать» Крым
- 13:42 Местные выборы пройдут 25 октября: Рада приняла решение
Жена задержанного накануне возможного автора "пленок Ермака" рассказала о странностях "поимки" ее мужа
Супруга задержанного 14 июля сотрудниками СБУ Дмитрия Штанько, который мог быть автором скандальных «пленок Ермака», считает, что 100 тысяч долларов ее мужу подбросили.
Об этом Людмила Белевцова рассказала изданию «Бабель». По ее словам, муж встречался с давним знакомым, чью роль в случившемся она не понимает. «Был очень интересный момент: когда они пришли в кафе, их посадили за один столик, но потом официанты почему-то пересадили их за другой, и именно за этим, вторым столиком, и нашли деньги», — сказала она и добавила, что Дмитрий Штанько об этих деньгах не знал, их «не видел и в руки не брал».
По ее словам, сотрудники СБУ появились, когда мужчины выходили из кафе, и вернули их за столик: «Сказали, что обыск и якобы нашли деньги — это была подстава. В пользу того, что это провокация, свидетельствует и то, что сотрудники СБУ приехали на место с уже подготовленными протоколами, в которых были переписаны все купюры».
Людмила Белевцова отметила, что ее мужа «разрабатывали» и «рыли на людей из его окружения». Она также утверждает, что на этой встрече был еще один человек, которому предложили подложить ее мужу деньги: «За это обещали решить его проблемы, то есть его шантажировали. Почему Дима с ним общался? Дима — юрист, если он помогал, то делал это в правовом поле, встреча была не о деньгах».
Супруга задержанного считает, что деньги подбросили за столик. Когда она приехала в ресторан, они лежали в пакете на столе. А третьего человека уже не было: «Когда я приехала туда, то спрашивала, где же этот человек. Мне ответили, что его уже, наверное, нет в стране — он выполнил свое задание и его отпустили».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ провели обыски в квартире Сергея Шумского — одной из ключевых фигур «пленок Ермака», обнародованных нардепом Гео Леросом.
Фото СБУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена задержанного накануне возможного автора "пленок Ермака" рассказала о странностях "поимки" ее мужа
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..