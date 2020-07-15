Супруга задержанного 14 июля сотрудниками СБУ Дмитрия Штанько, который мог быть автором скандальных «пленок Ермака», считает, что 100 тысяч долларов ее мужу подбросили.

Об этом Людмила Белевцова рассказала изданию «Бабель». По ее словам, муж встречался с давним знакомым, чью роль в случившемся она не понимает. «Был очень интересный момент: когда они пришли в кафе, их посадили за один столик, но потом официанты почему-то пересадили их за другой, и именно за этим, вторым столиком, и нашли деньги», — сказала она и добавила, что Дмитрий Штанько об этих деньгах не знал, их «не видел и в руки не брал».

По ее словам, сотрудники СБУ появились, когда мужчины выходили из кафе, и вернули их за столик: «Сказали, что обыск и якобы нашли деньги — это была подстава. В пользу того, что это провокация, свидетельствует и то, что сотрудники СБУ приехали на место с уже подготовленными протоколами, в которых были переписаны все купюры».

Людмила Белевцова отметила, что ее мужа «разрабатывали» и «рыли на людей из его окружения». Она также утверждает, что на этой встрече был еще один человек, которому предложили подложить ее мужу деньги: «За это обещали решить его проблемы, то есть его шантажировали. Почему Дима с ним общался? Дима — юрист, если он помогал, то делал это в правовом поле, встреча была не о деньгах».

Супруга задержанного считает, что деньги подбросили за столик. Когда она приехала в ресторан, они лежали в пакете на столе. А третьего человека уже не было: «Когда я приехала туда, то спрашивала, где же этот человек. Мне ответили, что его уже, наверное, нет в стране — он выполнил свое задание и его отпустили».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ провели обыски в квартире Сергея Шумского — одной из ключевых фигур «пленок Ермака», обнародованных нардепом Гео Леросом.

Фото СБУ.



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