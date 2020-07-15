- 17:22 Под Киевом в ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы с участием пьяного водителя погибли два человека
- 16:43 В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана
- 16:37 Кабмин утвердил повышение зарплат медикам с 1 сентября
- 16:35 Партия Порошенко лидирует в Киеве. Что делать Кличко?
- 16:12 Под шумок борьбы с пьянством: полиция получит право беспричинно останавливать авто на дороге
- 16:12 Рада запустила процесс ликвидации бумажных справок об идентификационном коде
- 16:03 Россия узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма: что делать Украине и чем это грозит рядовым украинцам
- 15:32 У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: реакция ведущей поразила
- 15:30 Жена задержанного накануне возможного автора "пленок Ермака" рассказала о странностях "поимки" ее мужа
- 15:19 Кабмин изменил критерий определения стран "красной" зоны
- 14:58 Украинцы сомневаются в честности и порядочности команды Зеленского: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 14:53 Оккупанты отдали тело погибшего под Зайцево бойца ВСУ
Под Киевом в ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы с участием пьяного водителя погибли два человека (видео)
На Старообуховском шоссе под Киевом, где 12 июля произошло ужасное ДТП с четырьмя погибшими, снова столкнулись три автомобиля — Toyota, Volkswagen и BMW.
По сообщению основателя сайта dtp.kiev.ua Влада Антонова, 2 человека погибли (водитель Volkswagen и пассажир Toyota), еще несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.
Пострадавших из расплющенного автомобиля извлекали бойцы ГСЧС.
Инцидент произошел на перекрестке перед поворотом на дамбу в Козине.
На месте работают спасатели, медики и патрульная полиция.
Причины аварии устанавливаются, однако по предварительным данным, виновником стал водитель Toyotа, который после аварии пытался скрыться с места происшествия.
Антонов выложил первое видео с места аварии.
Напомним, 14 июля суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес» Антона Ж., спровоцировавшего аварию в Козине — задержанного отправили за решетку на 60 суток без права внесения залога. В тот же день Рада вернулась к рассмотрению законодательной инициативы об усилении ответственности за пьяное вождение.28
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Россия узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма: что делать Украине и чем это грозит рядовым украинцам
В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана (видео)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!