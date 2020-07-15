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Происшествия

Под Киевом в ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы с участием пьяного водителя погибли два человека (видео)

17:22 15 июля 2020
На месте происшествия

На Старообуховском шоссе под Киевом, где 12 июля произошло ужасное ДТП с четырьмя погибшими, снова столкнулись три автомобиля — Toyota, Volkswagen и BMW.

По сообщению основателя сайта dtp.kiev.ua Влада Антонова, 2 человека погибли (водитель Volkswagen и пассажир Toyota), еще несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пострадавших из расплющенного автомобиля извлекали бойцы ГСЧС.

Инцидент произошел на перекрестке перед поворотом на дамбу в Козине.

На месте работают спасатели, медики и патрульная полиция.

Причины аварии устанавливаются, однако по предварительным данным, виновником стал водитель Toyotа, который после аварии пытался скрыться с места происшествия.

Антонов выложил первое видео с места аварии.

Напомним, 14 июля суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес» Антона Ж., спровоцировавшего аварию в Козине — задержанного отправили за решетку на 60 суток без права внесения залога. В тот же день Рада вернулась к рассмотрению законодательной инициативы об усилении ответственности за пьяное вождение.

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Под Киевом в ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы с участием пьяного водителя погибли два человека (видео)

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