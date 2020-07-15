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- 18:51 Не ожидала такой славы: Маричка Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
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Не ожидала такой славы: Маричка Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
Ведущая «1+1» Маричка Падалко, у которой в прямом эфире выпал передний зуб, прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram. Она написала, что не ожидала, что видео облетит не только украинские СМИ и вызовет такой резонанс.
«Новая слава пришла, откуда не ждали… и поддержка тоже. Да, у меня правда сегодня во время прямого эфира ТСН в 9.00 выпала передняя часть зуба. Это, наверное, самый курьезный опыт за 20 лет работы ведущей. Прямой эфир тем и прекрасен, что всегда непредсказуем», — написала Маричка. Она также вспомнила, что в 2013 году в прямом эфире впервые увидела кадры задержания своего мужа на протесте под Киевсоветом, а несколько лет назад ее ногу неожиданно стала облизывать собака, случайно забежавшая в студию.
Падалко объяснила, что проблема с зубом возникла давно, лет десять назад. «У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник, однажды он очень сильно заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать „игрушкой“ вокруг спящей мамы. Только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас решилась на более радикальный ремонт», — рассказала Маричка.
Она считает, что сама виновата в случившемся, потому что не прислушалась к советам стоматолога не кусать еду передними зубами до окончания лечения. Ведущая надеялась, что инцидент останется незамеченным, но внимательные зрители успели выложить его в сеть.
«В этой истории меня лично впечатлила поддержка, которую я получила, и в комментариях и в личных сообщениях», — добавила Маричка и посоветовала в любой ситуации сохранять спокойствие.
Ранее коллега Марички, бессменная ведущая ТСН Алла Мазур рассказала о своем опыте в прямом эфире и поделилась подробностями, как проходит ее лечение.46
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