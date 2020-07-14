«Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины

Спорт

В среду, 15 июля, встречей в Киеве между «Шахтером» и «Колосом» стартует предпоследний, 31-й тур, украинской премьер-лиги.

Тренерский штаб «горняков», ставших досрочно чемпионами, отпустил лидеров команды — Матвиенко, Марлоса, Мораеса, Пятова и Степаненко — в краткосрочный отпуск, чтобы футболисты набрались сил перед возобновлением сезона в Лиге Европы. Напомним, ответный поединок с немецким «Вольфсбургом» пройдет 5 августа в Киеве на НСК «Олимпийский». В случае же успешного преодоления стадии 1/8 финала «Шахтер» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария).

Центральный же матч пройдет в четверг, 16 июля, также в столице Украины на НСК «Олимпийский» между «Динамо» и «Зарей». Перед отчетным туром луганчане опережают киевлян на одно очко и в случае выездной победы гарантируют себе первые в истории клуба серебряные медали чемпионата страны.

Напомним, что в нынешнем сезоне «бело-синие» трижды играли с командой Виктора Скрипника. В Запорожье были зафиксированы ничья (2:2) и победа «Динамо» (3:1), а вот в Киеве сильнее оказались луганчане (2:1). Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Динамо». К примеру, контора Parimatch ставки на успех хозяев поля принимает с коэффициентом 1,57, на ничью — 4,50, на победу луганчан — 5,20.

В Чернигове местная «Десна» примет «Александрию». Для того, чтобы продолжать оставаться в борьбе за второе место (если «Заря» не выиграет в Киеве), подопечным Александра Рябоконя обязательно необходимо побеждать. Тем более, черниговцы хорошо знают, как это делать, — в нынешнем сезоне они обыграли александрийцев во всех трех матчах с общей разницей мячей 10:1.

Интересное противостояние ожидается в Полтаве, где финалист Кубка Украины «Ворскла» будет принимать «Мариуполь». Для полтавчан этот матч — шанс продолжать борьбу за восьмое место, которое даст право принять участие в матчах плей-офф за Лигу Европы. Приазовцы находятся в привилегированном положении, опережая ворсклян на пять очков, но расслабляться подопечным Александра Бабича также рано.

Чемпионат Украины. 31-й тур

15 июля (среда)

«Шахтер» — «Колос» 19:00 «Футбол 1»

16 июля (четверг)

«Ворскла» — «Мариуполь» 17:00 «Футбол 2»

«Львов» — «Олимпик» 17:00 «Футбол 1»

«Десна» — «Александрия» 19:00 УНИАН

«Динамо» — «Заря» 19:00 «2+2»

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 78 очков (30 матчей);

2. «Заря» — 57 (30);

3. «Динамо» — 56 (30);

4. «Десна» — 55 (30);

5. «Александрия» — 45 (30);

6. «Колос» — 29 (30);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 40 (29);

8. «Мариуполь» — 33 (28);

9. «Ворскла» — 28 (28);

10. «Олимпик» — 27 (29);

11. «Львов» — 24 (30);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 11 — Беньямин Вербич («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»), Максим Третьяков («Александрия»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий «Динамо» Жерсон Родригес, который выступает в аренде в Турции, подрался с одноклубником.

Фото ФК «Динамо»

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