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Украина

Тело погибшего 13 июля на Донбассе военного медика эвакуировать пока не удается

22:00 15 июля 2020
Николай Илин

Боевики так называемой «ДНР» до сих пор не передали украинским военным тело военного медика Николая Илина, погибшего в районе Зайцево Донецкой области 13 июля. Напомним, на эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих в белых касках, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик, двое бойцов получили ранения, а судьба одного из военных остается неизвестной.

По информации командира 35-й бригады полковник Николая Паласа, группа эвакуации состояла из двух представителей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, саперов и группы сопровождения.

Боевики же устроили вероломную засаду в 15 м от тела погибшего военнослужащего.

Тело офицера, которое должна была эвакуировать группа, украинской стороне вернули только в среду, 15 июля.

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