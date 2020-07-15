Сергей Параджанов: «Государству я не нужен живым. Вот когда буду в гробу — я стану драгоценностью»

Ровно 30 лет назад скончался выдающийся режиссер, народный артист Украины, создатель картины «Тени забытых предков» и основатель украинского поэтического кино

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Сергей Параджанов родился в Тифлисе (сейчас Тбилиси) в семье антиквара, поэтому с детства хорошо разбирался в старинных вещах. Но по стопам отца не пошел. В 1946 году он стал студентом режиссерского факультета ВГИКа и по окончании института получил распределение в Киев. В 1954—1955 годах на Киевской киностудии снял свою первую полнометражную картину «Андриеш». В ноябре 1955-го Сергей Параджанов женился на семнадцатилетней дочери дипломата Светлане Щербатюк, через три года у них родился сын Сурен.

Судьба Параджанова резко изменилась в 1964 году, когда он снял фильм «Тени забытых предков» по мотивам произведений Михаила Коцюбинского. Картина вышла на украинском языке без русского дубляжа — случай для СССР уникальный. Перед съемками режиссер решил выкрасить скалы под Косовом синькой, считая, что такой пейзаж смотрится эффектнее. После съемок скалы в том месте еще долго оставались синими.

Фильм был представлен на многих кинофестивалях, удостоившись премий, а режиссер приобрел мировую известность, получал поздравления от Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Акира Куросавы, а Анджей Вайда на одном из кинофестивалей встал перед создателем фильма на колени и поцеловал ему руку. В 2010 году сербский режиссер Эмир Кустурица назвал «Тени забытых предков» лучшей картиной в мире.

Тем временем на родине тучи над головой талантливого кинематографиста сгущались. 5 февраля 1973 года председатель украинского КГБ Виталий Федорчук направил первому секретарю ЦК КП Украины Владимиру Щербицкому «информационное сообщение», в котором указал, что Параджанов пытался заступиться за диссидента Ивана Дзюбу, критиковал советскую власть, призывал «вырыть могилу соцреализму» и «выгнать красных комиссаров из кино». В результате 17 декабря 1973 года режиссер был арестован и помещен в Лукьяновскую тюрьму. Параджанову были предъявлены обвинения в «совращении мужчин» и «организации притона разврата». 25 апреля 1974 года его приговорили к пяти годам заключения в лагере строгого режима с конфискацией личного имущества.

В тюрьме он подвергался жестоким пыткам, поскольку в лагерной кастовой системе его гомосексуальность подразумевала самый унижаемый статус. В письме племяннику Георгию он писал: «Часто пухну от голода. Лиля Брик прислала мне колбасу салями, конфеты французские. Все съели начальник зоны и начальник режима, я же нюхал обертки. Работаю уборщиком в цехе. Недавно кто-то специально залил водой цех. Всю ночь, стоя в ледяной воде, ведрами выгребал воду. Харкаю кровью. Неужели это мой конец? Я скучаю по свободе. Где я — это страшно!»

Но даже в таких условиях Параджанов продолжал свои художественные поиски. Как-то к 8 марта он отправил Лиле Брик, которой тогда было под 80, букет из колючей проволоки и своих носков. Брик поставила творение в вазу, подаренную ей Владимиром Маяковским, правда, аромат у букета был далеко не цветочный. В тюрьме из крышек от молочных бутылок режиссер чеканил «талеры Параджанова». Для этого он придумал свой способ гравировки фольги гвоздем и наносил на них изображения Пушкина, Гоголя. Эти поделки даже отправляли на психиатрическую экспертизу, но ответ был: «Просто талантливый». Один из таких «талеров» попал к Федерико Феллини. Гениальный итальянец оценил изобретательность Параджанова и отлил из медальона серебряную медаль, которой награждал победителей фестиваля в Римини.

Пока Параджанов сидел, не прекращалась широкая общественная кампания за его освобождение. Ее поддержали многие известные люди, однако власти игнорировали эти обращения. Считается, что ведущую роль в освобождении Параджанова сыграла Лиля Брик. Ее сестра была замужем за французским писателем Луи Арагоном, пользовавшимся в СССР большим авторитетом. По просьбе Лили Брик писатель согласился в 1977 году посетить Москву и принять орден Дружбы народов. Во время визита Арагон лично попросил Леонида Брежнева освободить режиссера. В результате он был выпущен на свободу за год до конца срока. Ему было запрещено жить в Москве, Киеве, Ленинграде и Ереване, поэтому уехал в родной Тбилиси. «Я — вірменин, який народився у Тбілісі й сидів у російській в’язниці за український націоналізм», — говорил Параджанов. А еще он любил повторять: «Мною всю жизнь движет зависть. Я завидовал красивым — и стал обаятельным, я завидовал умным — и стал неожиданным. Завидовал талантливым — и стал гениальным».

7 июня 1989 года начались съемки фильма-автобиографии «Исповедь», сценарий к которому режиссер начал писать еще в 1969 году. Но это был последний съемочный день Сергея Иосифовича — на следующее утро он начал кашлять кровью. Врачи диагностировали рак легких. Режиссера госпитализировали и прооперировали в Москве, затем он вернулся в Тбилиси. 27 февраля 1990 года Параджанову было присвоено звание народного артиста Украинской ССР. А 22 мая по приглашению президента Франции Франсуа Миттерана Параджанов вылетел на лечение в Париж, хотя очень неохотно, ведь в столице Франции умер от рака легких его друг Андрей Тарковский. Однако спасти Сергея Иосифовича уже было невозможно.

20 июля он был доставлен из Парижа в Ереван, где умер в тот же день. «Государству я не нужен живым. Вот когда буду в гробу — я стану драгоценностью. Потому что нужно за эпоху отчитываться», — сказал как-то Параджанов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жизни и творчестве выдающегося украинского актера и режиссера Ивана Миколайчука, исполнителя главной роли в картине «Тени забытых предков».

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