Рада не будет рассматривать скандальный "языковой" закон Бужанского

Получивший негативную оценку языкового омбудсмена Тараса Креминя законопроект № 2362 авторства народного депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского о внесении изменений в законы «Об образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не включен в повестку дня заседания Верховной Рады на 16 июля.

Всего в повестке дня на завтра 40 вопросов, но языкового законопроекта в плане нет, отмечает УП.

Возможной причиной того, что парламентарии «передумали» рассматривать законопроект, издание считает планы украинцев собраться под стенами Рады с целью не допустить его принятия.

Напомним, что своей законодательной инициативой Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект.

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Группа депутатов от «Слуги народа» 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла критике законопроект их коллеги.

15 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал парламентариев «проявить политическую мудрость», не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона № 2362.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ответ на «сетования» некоторых политиков о «невозможности» быстро освоить государственный язык на должном уровне, в Украине намерены открыть курсы по изучению украинского языка за счет средств из госбюджета. По словам Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

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