27.09 / 27.32 30.65 / 31.12
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Назначение нового главы НБУ: комитет Рады принял решение

10:41 16 июля 2020
Кирилл Шевченко

Финансовый комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту назначить главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, представление на которого внес президент Владимир Зеленский.

Как передает «РБК-Украина», это решение поддержали пять членов комитета, один проголосовал против.

Не исключено, что Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового руководителя Нацбанка уже на нынешнем заседании — в повестке дня значится пункт «кадровые вопросы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа сообщали о девяти возможных кандидатах на пост главы Нацбанка, часть из которых готова смягчить монетарную политику НБУ.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ОБСЕ

Правда глаза колет? Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств бойцов ВСУ на Донбассе

Кирилл Шевченко

Назначение нового главы НБУ: комитет Рады принял решение

Валерия Гонтарева

Гроб и венки у дома Смолия — это так называемый «коломойский» стиль, — Валерия Гонтарева

Сергей Параджанов

Сергей Параджанов: «Государству я не нужен живым. Вот когда буду в гробу — я стану драгоценностью»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер