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Наталья Могилевская показала клип "Белый самолет", ради которого стала блондинкой (видео)
Певица Наталья Могилевская выпустила новый клип «Белый самолет», ради которого стала блондинкой. Видео снято в стилистике популярного американского сериала «Санта-Барбара».
«Моя новая песня „Белый самолет“ — это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа», — прокомментировала Могилевская новую работу.
Наталья говорит, что этой работой начинает свою жизнь с чистого листа и посвящает клип своему учителю.
«Когда началась война с Пакистаном, по традиции семьи он пошёл в элитные войска истребителем. Стал легендарным пилотом, как самый рискованно рекордно низко летающий Пилот в Мире. Так до конца дней его и зовут. Он стал мудрецом, величайшим йогином, человеком много раз доказавшим безграничность возможностей человеческого организма и психики», — написала Могилевская и добавила, что этим клипом поздравляет своего учителя с днем рождения.
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