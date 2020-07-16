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Шоу-бизнес

Наталья Могилевская показала клип "Белый самолет", ради которого стала блондинкой (видео)

12:11 16 июля 2020
Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская выпустила новый клип «Белый самолет», ради которого стала блондинкой. Видео снято в стилистике популярного американского сериала «Санта-Барбара».

«Моя новая песня „Белый самолет“ — это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа», — прокомментировала Могилевская новую работу.

Наталья говорит, что этой работой начинает свою жизнь с чистого листа и посвящает клип своему учителю.

«Когда началась война с Пакистаном, по традиции семьи он пошёл в элитные войска истребителем. Стал легендарным пилотом, как самый рискованно рекордно низко летающий Пилот в Мире. Так до конца дней его и зовут. Он стал мудрецом, величайшим йогином, человеком много раз доказавшим безграничность возможностей человеческого организма и психики», — написала Могилевская и добавила, что этим клипом поздравляет своего учителя с днем рождения.

Новый масштабный клип «Кино» презентовала группа «АНТИТІЛА». Ради этой работы команда провела пять дней в пустыне под палящим солнцем.

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