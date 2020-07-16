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Суд отпустил на поруки депутата Киевсовета, замешанную в "деле Слончака"
В Киеве суд освободил от ответственности депутата горсовета Людмилу Костенко, бывшую за рулем авто, в которой находился замглавы КГГА Владимир Слончак, набросившийся на патрульных полицейских.
Как передает «Лига», полицейские, остановившие авто, заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения, однако Костенко от освидетельствования отказалась. Свой отказ депутат обосновала тем, что она «находилась в стрессовом и истощенном состоянии» и поскольку «на месте остановки было много сотрудников полиции». Она утверждала, что была трезвой.
Отмечается, что суд решил закрыть производство, передав дело на рассмотрение трудовому коллективу компании «Пита-хлеб», где она работает экономистом. Также сообщается, что решение суда обжаловано не было и уже вступило в силу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне этого года обвинительный акт в отношении Слончака направили в суд. Ему инкриминируют умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа во время выполнения этим сотрудником служебных обязанностей.
Также сообщалось что столичный голова Виталий Кличко уволил Владимира Слончака после ЧП с партульными полицейскими.27
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