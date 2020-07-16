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Культура и искусство

Известный украинский музыкант объявил, что у него 4-я стадия СПИДа (фото)

16:06 16 июля 2020
Завадский

У известного аккордеониста Игоря Завадского диагностировали СПИД. Он находится в реанимационном отделении Бердянской городской больницы.

Об этом музыкант сообщил в соцсети. Завадский пишет, что сначала врачи ставили ему диагноз — двусторонняя пневмония (результаты теста на коронавирус были отрицательные).

Позже выяснилось, что у Завадского 4-я стадия СПИДа. Предположительное заражение 7−8 лет назад. Лечение сильнейшими антибиотиками уже началось.

«Но я был в тюрьме. При поступлении брали тест на ВИЧ, дважды у каждого. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ в СИЗО», — уточняет музыкант и отмечает, что не может даже встать.

Напомним, в июле 2014 года Завадского приговорили к 13 годам лишения свободы за развращение несовершеннолетних. В ходе следствия выяснилось, что с 2009 по 2012 год Завадский развращал своих несовершеннолетних учеников.

Кроме того, к тюремным срокам приговорили и соучастников аккордеониста: его администратора Андрея Бригида — к 7 годам лишения свободы, водителя Андрея Бойко — к 3 годам ограничения свободы.

23 марта 2012 года Завадский был задержан по обвинению в педофилии. В результате суд избрал в отношении музыканта меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты Завадского неоднократно заявляли, что его неоднократно избивали в СИЗО, в связи с чем была подана жалоба ЕСПЧ.

Летом 2016 года Завадский вышел на свободу. Его взяли на поруки актриса Раиса Недашковская, правозащитник Евгений Захаров и журналист Николай Княжицкий.

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