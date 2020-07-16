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Шоу-бизнес

Даша Астафьева зажгла в новом клипе в образе дивы 90-х (видео)

18:41 16 июля 2020
Даша Астафьева

Популярная певица и актриса Даша Астафьева с группой Курган & Agregat представили совместный клип «Талісман», музика к котрому написана в стилистике 90-х. Певица предстала в образе дивы тех времен — в парике с кудряшками, широких джинсах и сверкающих нарядах. Даша устроила горячие танцы в воде, зажигала у костра. По сюжету клипа героиня теряет свой талисман, который потом находит участник Курган & Agregat.

«Желаем каждому из вас найти талисман, который будет вести вас по жизни к чему-то лучшему! И не важно, будет ли это брелок или кулон, или вообще человек — главное, чтобы помогало и не терялось», — говорится в описании клипа.

Свой новый клип «Белый самолет» представила Наталья Могилевская.

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