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В Греции украинцам пока не рады: посольство дало важные разъяснения
В Греции, где с 15 июня готовы были принимать туристов, не включили Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.
Сейчас право на въезд в Грецию имеют граждане Украины с действительными разрешениями на проживание в этой стране.
«При наличии оснований для въезда в Грецию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте https: /travel.gov.gr и распечатать QR код — подтверждение, что является обязательным для пересечения границы, однако не является разрешением на въезд», — говорится в сообщении посольства.
Кроме того, сообщили в посольстве, с 14 июля Греция ввела обязательное предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за 72 часа до прибытия на пункт пропуска в Грецию.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об украинских туристах, которых не пустили в Грецию и они несколько дней провели в изоляторе аэропорта в Афинах. Затем туристов вернули в Украину, а украинский МИД договорился с коллегами из МИД Греции о неприменении к ним процедуры депортации.
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