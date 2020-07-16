Виновата погода: в море возле Одессы опять вытекли нефтепродукты с танкера Delfi

В четверг, 16 июля, произошла очередная утечка нефтепродуктов с судна Delfi, потерпевшего бедствие 22 ноября в Одесском заливе и «залегшего» возле популярного городского пляжа «Дельфин».

Об этом сообщили в спасательно-водолазной службе Одесского горсовета, матросы-спасатели которой заметили утечку. О факте загрязнения морской воды было сообщено в Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и в правоохранительные органы.

По предварительному мнению экологов, это связано с повышением температуры воды и воздуха, соответственно — с нагреванием металлического корпуса судна.

Неунывающие одесситы шутят: «Черному морю, которое нынче стало зеленым, просто хотят вернуть его цвет: для этого постоянно „подкрашивают“ темными нефтепродуктами…»

Напомним, в мае-июне были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера. Последняя произошла накануне, 15 июля. Сейчас пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих. Между тем представитель компании-подрядчика сообщил, что из-за штормов судно не успеют убрать до 20 июля, как планировалось.

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