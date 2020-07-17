Журналисты узнали, что генерал Марченко пользуется домом в Киеве, записанным на мать его заместителя

Генерал-майор Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке для Минобороны якобы некачественных армейских бронежилетов, пользуется частным домом в Киеве, но при этом якобы получает компенсацию за аренду жилья.

Журналисты программы «Схемы» заметили машину Марченко, а затем и самого генерала возле дома в районе Жулян, хотя в декларации военнослужащего информации о такой недвижимости нет.

По информации расследователей, дом приобретен в феврале 2018 года. Он оформлен на мать Ольги Капинус, заместительницы генерала, с которой Марченко якобы состоит в гражданском браке.

Журналисты «Схем» отмечают, что в декларациях за 2018 год ни у Капинус, ни у Марченко этого дома нет.

Они узнали, что подобный дом на одном из сайтов объявлений продается за 130 тысяч долларов.

Журналисты также утверждают, что генерал получал компенсацию за аренду жилья.

Напомним, Госбюро расследований заявило, что подозревает пятерых чиновников Минобороны в закупке некачественных бронежилетов для армии. Под подозрением оказались руководитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал Дмитрий Марченко и его подчиненные.

В 2019 году Марченко был арестован судом с возможностью выйти под залог в 76 млн гривен. Позднее суд уменьшил эту сумму до 20 миллионов, большую часть которых внес пятый президент Украины Петр Порошенко. Марченко вышел в итоге из СИЗО.

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