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Из-за российских военных учений "Кавказ-2020" в Раду вызывают министра обороны
На фоне заявлений о том, что во время сентябрьских военных учений «Кавказ 2020» Россия может пойти на прямое вторжение в Украину, в парламенте хотят заслушать министра обороны Украины Андрея Тарана.
Как сообщают «Крым. Реалии», с таким предложением на согласительном совете выступила вице-спикер Елена Кондратюк.
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«Первое, что сегодня волнует общество, — это вал информации о накоплении сил страны-агрессора возле наших границ якобы для проведения военных учений „Кавказ-2020“. Много в СМИ говорят, что планируется проложить сухопутный коридор к нашему Крыму, много информационных вбросов о захвате части Херсонщины. Я думаю, что будет кстати заслушать министра обороны», — заявила вице-спикер.
Ожидается, что глава оборонного ведомства выступит в Раде в пятницу, 17 июля, во время часа вопросов к правительству.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что из-за нехватки воды Россия может вторгнуться на территории Херсонской области.162
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»