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Стало известно о смерти 35-летней женщины-волонтера
В пятницу, 17 июля, стало известно о смерти известного волонтера Натальи Ивановой. Месяц назад в Прикарпатье трагически умерла волонтер Ирина Шевчишин.
О смерти Ивановой сообщил ее друг волонтер Назар Приходько, уточнив, что у 35-летней Ивановой остановилось сердце.
«Покойся с миром, Наташенька! Ты была доброй, искренней, настоящим человеком», — пишет Приходько и просит помочь ее семье.
Напомним, в начале июня в Киеве умер волонтер Виталий Панич. У него была пневмония, печеночная и почечная недостаточность. После смерти Панича из больницы пропали его документы, телефон и деньги.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года в Днепре умерла тезка Натальи Ивановой, тоже известный волонтер.511
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!