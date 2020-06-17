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На Прикарпатье трагически умерла волонтер-парамедик
Во вторник, 16 июня, умерла известная волонтер из Прикарпатья Ирина Шевчишин. Десять дней назад в больнице Киева скончался другой известный волонтер Виталий Панич.
О смерти Шевчишин в сети сообщила лидер ОО «Всеукраинское женское движение «За свободную Украину» Раиса Шматко.
Местное издание «Галка» пишет, что женщину ударило током во время кошения травы дома в Надворной.
Шевчишин, «Артистка» из Надворной, три года провела в зоне боевых действий на Донбассе. Она помогала бойцам 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».
Напомним, после смерти волонтера Виталия Панича пропали его документы, деньги и мобильный телефон. Полиция уже нашла вора.
Подробно о Виталии Паниче о том, что с ним случилось, читайте в материале «ФАКТОВ».
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