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Происшествия

На Прикарпатье трагически умерла волонтер-парамедик

13:17 17 июня 2020
Ирина Шевчишин

Во вторник, 16 июня, умерла известная волонтер из Прикарпатья Ирина Шевчишин. Десять дней назад в больнице Киева скончался другой известный волонтер Виталий Панич.

О смерти Шевчишин в сети сообщила лидер ОО «Всеукраинское женское движение «За свободную Украину» Раиса Шматко.

Местное издание «Галка» пишет, что женщину ударило током во время кошения травы дома в Надворной.

Шевчишин, «Артистка» из Надворной, три года провела в зоне боевых действий на Донбассе. Она помогала бойцам 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Напомним, после смерти волонтера Виталия Панича пропали его документы, деньги и мобильный телефон. Полиция уже нашла вора.

Подробно о Виталии Паниче о том, что с ним случилось, читайте в материале «ФАКТОВ».

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