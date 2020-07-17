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Под Киевом упал самолет: спасатели сообщили о судьбе пилотов (фото)
В пятницу, 17 июля, в Киевской области возле села Наливайковка Макаровского района в поле упал и загорелся небольшой самолет. Ранее в Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли три человека.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС, легкомоторный самолет принадлежал учебной школе «Aviation Group». Его падение к счастью, не привело к жертвам. Двое находившихся в самолете человек не пострадали.
Пожарные быстро ликвидировали возгорание упавшего самолета.
Ранее сообщалось, что в Турции произошла авиакатастрофа, которая привела к гибели семи военных. А во время очередного испытательного полета обновленного самолета «Дельфин» в Одессе погибли два военных летчика. Эта модель предназначалась для тренировочных полетов курсантов.357
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.