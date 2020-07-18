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В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
В соответствии с призывом президента Владимира Зеленского продолжать карантин не более чем на один месяц, в Минздраве решили, что дети смогут начать посещать уроки в школах 1 сентября в обычном режиме.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина 24».
В то же время в ведомстве допускают, что в районах с «красной зоной» учебные заведения придется закрывать.
«Красная зона» — в этих районах, это не будет что-то необычное, это мы уже знаем, что такое эпидпорог. То есть, если «красная зона», школа закрывается на определенный период времени", — отметил Ляшко.
В то же время пока что сложно эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на сентябрь, считает чиновник.
По словам Ляшко, тотального закрытия школ на территории страны не будет, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ будет в пределах нормы.
Напомним, исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября украинские школы могут перейти на смешанную форму обучения.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин предусматривает возможность дистанционного образования. Но такое обучение, по его словам, будет только опцией.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в парламентском комитете по вопросам образования и науки уверены, что, невзирая на заявления украинских топ-чиновников о возможном продолжении школами работы в новом учебном году в дистанционном режиме, сами учебные заведения не готовы к такому шагу технологически.46
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