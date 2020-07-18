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Загорелось с трех сторон: собор в Нанте, скорее всего, подожгли умышленно
Пожар, который во Франции в субботу, 18 июля, охватил собор XV столетия в Нанте, удалось взять под контроль. Предварительный анализ ситуации показал, что возгорание произошло из-за поджога.
Как сообщает «Европейская правда», на место событий выезжают министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен и министр культуры Розелин.
Начальник пожарной команды уверяет, что в «сценария Нотр-Дама» уже не будет, но огонь полностью уничтожил орган собора, также сильно повреждена платформа, на который он находится.
По словам пожарных, было сразу три очага возгорания: справа и слева от нефа, а также на уровне большого органа.
Прокурор Нанта заявил, что открыто уголовное производство, и основной причиной пожара считают умышленный поджог.
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