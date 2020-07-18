27.27 / 27.52 30.89 / 31.34
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Во Франции вспыхнул пожар в одной из крупнейших готических церквей – кафедральном соборе Нанта (видео)

10:48 18 июля 2020
Горящий собор Нанта

В кафедральном соборе святых Петра и Павла города Нант на западе Франции произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Ouest France. В соцсетях появились видео, в котором пожарные пытаются потушить пламя.

 

 

Собор Нанта является крупнейшей готической церковью исторической Бретани и одной из крупнейших во всей Франции. Он всего на шесть метров ниже знаменитого Собора Парижской Богоматери (сгоревшего в апреле прошлого года), а по высоте нефа под сводами превосходит его. 

Собор Святых Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года.

В 1972 году храм уже серьезно пострадал от пожара — тогда почти полностью была уничтожена его крыша. Во время Второй мировой войны, в июне 1944 года, собор также серьезно пострадал от бомбардировок.

Пока что неизвестна сумма причиненного нынешним пожаром ущерба.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не провели рождественскую службу.

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Митинг

Антипутинский "бунт" на Дальнем Востоке: на улицы вышли десятки тысяч протестующих (видео)

На месте ДТП

В жутком ДТП под Одессой погибли шесть человек, в том числе ребенок (фото)

Волк

Волк утащил девочку прямо со двора частного дома на Луганщине: найдены останки ребенка, — СМИ

Горящий собор Нанта

Во Франции вспыхнул пожар в одной из крупнейших готических церквей – кафедральном соборе Нанта (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер