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Во Франции вспыхнул пожар в одной из крупнейших готических церквей – кафедральном соборе Нанта (видео)
В кафедральном соборе святых Петра и Павла города Нант на западе Франции произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Ouest France. В соцсетях появились видео, в котором пожарные пытаются потушить пламя.
RT @realDonaldTrump: Why not send Canadairs to put out the fire at Nantes Cathedral ?— Robert la PO17CE (@La_Pollice) July 18, 2020
pic.twitter.com/yThdukiuOv
Собор Нанта является крупнейшей готической церковью исторической Бретани и одной из крупнейших во всей Франции. Он всего на шесть метров ниже знаменитого Собора Парижской Богоматери (сгоревшего в апреле прошлого года), а по высоте нефа под сводами превосходит его.
Собор Святых Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года.
Un terrible incendie ravage actuellement la cathédrale de Saint-Pierre et Saint Paul de #Nantes. Merci au pompiers qui luttent actuellement contre les flammes et font tous leurs possibles pour sauver Notre-Dame de Nantes pic.twitter.com/ZIVJz6muBB— Pierre-Louis Delauney (@pldelauney) July 18, 2020
В 1972 году храм уже серьезно пострадал от пожара — тогда почти полностью была уничтожена его крыша. Во время Второй мировой войны, в июне 1944 года, собор также серьезно пострадал от бомбардировок.
Пока что неизвестна сумма причиненного нынешним пожаром ущерба.
Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP— FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не провели рождественскую службу.178
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