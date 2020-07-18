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Россия снова врет: замглавы МИД рассказал о новом расследовании по делу о крушении рейса МН17

20:20 18 июля 2020
Россия снова врет: замглавы МИД рассказал о новом расследовании по делу о крушении рейса МН17

Нидерланды начали новое расследование по делу о крушении малайзийского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, задачей которого является установить, почему Россия закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы с 00.00 17 июля 2014 года, т. е. в день трагедии. Ранее стало известно, что семьи погибших пассажиров рейса MH17 подали отдельный гражданский иск в Европейский суд по правам человека, указав ответчиком Россию и персонально президента РФ Владимира Путина.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин обратил внимание на то, что информацию об этом российские СМИ, как обычно, сфальсифицировали — подав ее как упрек в сторону Украины, которая якобы не закрыла воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.

«Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский «Бук» пересек границу и за несколько часов до поражения этим «Буком» малайзийского «Боинга», — пояснил Енин в интервью РБК-Украина.

Напомним, самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Украине на территории, которая на тот момент контролировалась сепаратистами. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, включая 80 детей. Процесс по делу о крушении самолета начался в в пригороде Амстердама Схипхоле 9 марта 2020 года.

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