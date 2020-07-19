Ляшко рассказал, как не подхватить опасную инфекцию на пляже

Открытые водоемы не считаются источником передачи коронавируса COVID-19, но на них можно подхватить гепатит А, холеру, лямблиоз и лептоспироз. Об этом написал в Facebook главный санврач Украины Виктор Ляшко.

«Открытые водоема не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. На этот раз (речь идет. — Авт.) о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе, и даже брюшном тифе. Эти инфекции можно „пидцепить“, купаясь в загрязненных водоемах», — написал он.

По его словам, чтобы не заразиться на пляже инфекцией следует купаться лишь в водоемах, где это разрешено, и соблюдать ряд правил безопасности:

- нельзя купаться в водоемах с домашними животными;

- обходить стороной водоемы со стоячей водой, зарослями или там, где плавают утки;

- не пить воду из водоема, избегать глотания воды во время купания, не мыть в водоеме овощи и фрукты;

- не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРВИ или сразу после болезни;

- во время купания не глотать воду из водоема;

- не употреблять алкоголь, не купаться пьяным.

«Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу», — написал Ляшко.

Как писали «ФАКТЫ», на данный момент в Киеве разрешено купаться на 9 пляжах: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Центральный», «Троещина», «Чорторий», «Галерный».

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