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Украина

Женщина купала внука в Азовском море на поводке: курьезное видео попало в сеть

15:27 19 июля 2020
Море

В Запорожской области в Приморском Посаде на побережье Азовского моря отдыхающие заметили странную картину — женщина купала своего внука в море на поводке. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Пенсионерка, наблюдая за купанием внука в Азовском море, привязала к нему веревку на пояс, которой контролировала глубину погружения внука.

В комментариях пользователи, главным образом, позитивно относятся к данному методу родительского контроля.

На столь неординарные меры женщину могли побудить участившиеся случаи гибели детей на водоемах Украины. Так, как писали «ФАКТЫ», недавно в курортном городе Железный Порт в Херсонской области утонула трехлетняя девочка, купавшаяся в море на надувном матрасе. А в Кирилловке Запорожской области в бассейне утонул шестилетний мальчик.

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