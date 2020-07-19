«Купил дом не торгуясь»: в России рассказали, где живет Янукович и бывшие чиновники из его окружения

Резиденция беглого украинского президента Виктора Януковича, отметившего недавно свое 70-летие, находится в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью.

В интервью «Новой газете» политтехнолог, создававший пресс-центр «Новороссия», Вадим Самодуров рассказал, что не только Янукович, но и многие бывшие украинские топ-политики и чиновники обосновались в районе Рублево-Успенского шоссе.

«Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов. Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских „топов“. Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов», — рассказал Самодуров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Янукович «отжал» у жителей Сочи участок с озером в заповедной зоне и продолжает обманным путем скупать там земли. А бывшая жена Януковича Людмила живет в оккупированном Крыму. Она поселилась в особняке в поселке Отрадное. В имении есть собственный галечный пляж и охрана.

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