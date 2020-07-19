Катастрофа МН17 на Донбассе: аналитики насчитали 260 фейков, которые распространяет Россия

В деле о крушении над Донбассом рейса MH17 Малазийских авиалиний эксперты насчитали более 260 эпизодов кремлевской дезинформации.

«За шесть лет непрерывная прокремлевская кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, продолжается. Однако по мере того, как оказывается все больше доказательств прямого участия России, дезинформационная кампания, очевидно, цепляется за соломинку», — пишет европейский аналитический сайт EUvsDisinfo

В частности, к фейкам относятся заявления россиян об отсутствии ракетных систем БУК в районе катастрофы. Кроме того, появились попытки связать процесс по делу рейса МН17 с коронавирусом.

EUvsDisinfo отмечает положительную реакцию МИД России на изданную в Малайзии книгу о том, что еврейские антихристы-иллюминаты якобы причастны к катастрофам двух самолетов Malaysia Airlines — MH17 и MH370.

Напомним, с 9 марта 2020 года дело о сбитом малазийском «Боинге» рассматривается в суде в Нидерландах. Обвиняются трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинский гражданин Леонид Харченко. Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Европейский суд по правам человека. 40 пострадавших семей добиваются от РФ выплаты 330 миллионов долларов.

При этом, по информации главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Россия ведет тайные переговоры по линии МИД, чтобы семьи погибших отозвали свои иски.

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