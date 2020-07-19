В Украину возвращаются грозы: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

В большинстве регионов Украины, включая Киев, в воскресенье, 19 июля, ожидается сухая и солнечная погода, а в понедельник, 20 июля, в центр и на юг вернутся грозы. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр.

В западных регионах страны в воскресенье продолжатся дожди, однако температура воздуха там не будет существенно отличаться от остальной территории страны — столбики термометров покажут +23-+25 градусов.

В Херсонской и Николаевской областях тем временем будет жарко — до +32 градусов, а в Одесской области, где накануне из-за лихачества курортников выставили патрули на всех дорогах, — до +30 выше нуля.

В Киеве воскресный день будет ясным, а термометры покажут +26-+28 С выше нуля.

Понедельник, 20 июля, отметится незначительным снижением температуры воздуха на западе Украины (там ожидается +22-+24 градуса) с одновременным ее повышением на Донбассе и на Харьковщине (днем ожидается до +32 С). Грозы вероятны как на западе страны, так и в центре и на юге, включая курортные регионы. Тем не менее похолодания там не ожидается.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал дождливое начало третьей декады июля. По его расчетам, дожди будут сопровождаться незначительными снижением температуры. После этого, считает синоптик, вернется теплая погода.



49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter