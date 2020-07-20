Юрий Шевчук поддержал массовые протесты в Хабаровске (видео)

Знаменитый российский рок-музыкант Юрий Шевчук с группой ДДТ выразили поддержку жителям Хабаровска, вышедшими на улицы с массовыми протестами против ареста губернатора Сергея Фургала.

«Многие неравнодушные люди в нашей стране глубоко сочувствуют событиям, которые происходят сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один!» — сказал Шевчук на видео, которое в Twitter опубликовал штаб Навального в Хабаровске.

Напомним, акции протеста в Хабаровске начались с 11 июля. На улицы выходят десятки тысяч людей, они выступают против ареста губернатора Фургала и требуют отставки Путина.

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Его обвиняют в причастности к организации убийств нескольких бизнесменов на Дальнем Востоке, которые были совершены в 2004—2005 годах. Он свою вину категорически отрицает. Протестующие считают это дело политическим.

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