Алина Гросу на отдыхе впечатлила фигурой в купальнике (фото)

Популярная певица и актриса Алина Гросу, удивившая ранее экстремальными танцами с коллегой, на отдыхе впечатлила роскошной фигурой и пышным бюстом. Звезда наслаждалась отдыхом на море в Одесской области, в Грибовке, где у ее родителей есть свой отельный комплекс. Алина устроила парад купальников, показав стройную фигуру и пышный бюст в разных ракурсах.

Гросу также сообщила, что ее карантин и отпуск закончились, она приступила к съемкам в новом проекте.

Ранее своей фигурой в модном купальнике похвасталась Надя Дорофеева, показав забавное видео в бассейне.

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