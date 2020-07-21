Будет четверо потерпевших: адвокат рассказал о предстоящем суде над Ефремовым

Судебный процесс над участником трагического ДТП актёром Михаилом Ефремовым, скорее всего, состоится в начале следующего месяца.

Таким мнением поделился защитник потерпевших Александр Добровинский, пишет Лайф.

«Отпуска немножко у нас сместились в связи с коронавирусом, значит, назначат где-то недели через две-три, ну месяц — крайний срок. Значит, в августе всё начнётся», — сказал он.

Защитник добавил, что потерпевших будет четверо, а само дело будет слушаться в Пресненском райсуде Москвы.

Издание опросило известных российских адвокатов, и все они скептически относятся к выбранной тактике защитника Ефремова и вообще к шансам артиста отделаться лёгким приговором. По их мнению, Ефремов собрал в своём деле всё самое тяжкое, что только можно себе представить по делам о ДТП со смертельным исходом. Это может грозить ему максимальным сроком наказания. Непризнание им вины ещё более усугубляет положение. Возможно, артист до конца не понимает ситуацию.

После серии специальных экспертиз, опроса свидетелей и допросов главного обвиняемого следствие выяснило, что за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee находился именно Михаил Ефремов. Он был не только пьян, но ещё и под наркотиками. Во время своей последней поездки по Садовому кольцу артист летел с превышением скорости и, «утратив ориентиры границ полос, выехал на полосу встречного движения», где врезался в машину Захарова. При этом, когда внедорожник артиста оказался на встречке, он, как установило следствие, не предпринял ничего для того, чтобы вернуться на свою полосу, сбавить скорость и предотвратить столкновение. Специальная техническая экспертиза показала, что на момент аварии автомобиль Jeep Grand Cherokee Ефремова был исправен, поэтому техническая версия аварии или неуправляемость машины отпадают.

Как известно, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

Мосгорпрокуратура утвердила и направила в Пресненский райсуд дело об аварии в центре Москвы, которую устроил скандально известный актёр Михаил Ефремов. Судя по обвинительному заключению, ему ничего хорошего не светит. Эксперты говорят, что при таком раскладе он может получить несколько лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Михаил Ефремов, пытался откупиться сразу на месте аварии, и этот факт попал на видео, что играет явно не на пользу актера.

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