Михаил Ефремов пытался откупиться сразу после аварии: шокирующее видео

Мир

Михаил Ефремов, которому грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП, пытался откупиться сразу на месте аварии. Соответствующее видео оказалось в распоряжении программы «60 минут». На кадрах видно, как Ефремов подписывает какие-то документы и говорит полицейскому: «А давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

В следующем опубликованном видео показали, как Ефремова привезли на медосвидетельствование. Актеру говорят, что уже все включено, мол, можно приступать, на что он красноречиво показывает средний палец.

Напомним, Михаил Ефремов совершил ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Адвокат актера уверен в его невиновности и обещает представить доказательства в суде. Адвокат семьи погибшего Захарова Александр Добровинский говорит, что его коллега манипулирует и пытается «отмазать» подзащитного от реальной ответственности. За походы по телешоу, разглашении информации и нарушение профессиональной этики защитников привлекли в дисциплинарной ответственности.

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