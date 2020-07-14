- 10:36 63-летний президент итальянского клуба отбился на улице от двух грабителей
- 10:32 "Электротяжмаш" остановился при Зеленском, завод не будет голосовать за «Слуг», — рабочие
- 10:28 Напоил и изнасиловал: в Одессе задержали обидчика 16-летней девушки
- 10:24 В 49 лет умер экс-ведущий «Разрушителей легенд»
- 10:22 Бигусгейт: журналиста уличили в новой лжи и манипуляциях
- 10:19 Легализация игорного бизнеса и противодействие коррупции: прямая трансляция заседания Верховной Рады
- 10:06 "Евробляхеры" устроили дебош на границе с Венгрией
- 10:04 Бывшая жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире, но всего на один день
- 10:00 Снимали откровенные фото и видео с детьми: в Виннице задержаны супруги — организаторы порностудии
- 09:57 Стало известно, сколько зарабатывают украинские топ-блогеры в ТikTok
- 09:42 Роналду грозит крупный штраф из-за малолетнего сына: что произошло
- 09:38 Количество заболевших COVID-19 в Украине приближается к 55 тысячам
Михаил Ефремов пытался откупиться сразу после аварии: шокирующее видео
Михаил Ефремов, которому грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП, пытался откупиться сразу на месте аварии. Соответствующее видео оказалось в распоряжении программы «60 минут». На кадрах видно, как Ефремов подписывает какие-то документы и говорит полицейскому: «А давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».
В следующем опубликованном видео показали, как Ефремова привезли на медосвидетельствование. Актеру говорят, что уже все включено, мол, можно приступать, на что он красноречиво показывает средний палец.
Напомним, Михаил Ефремов совершил ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Адвокат актера уверен в его невиновности и обещает представить доказательства в суде. Адвокат семьи погибшего Захарова Александр Добровинский говорит, что его коллега манипулирует и пытается «отмазать» подзащитного от реальной ответственности. За походы по телешоу, разглашении информации и нарушение профессиональной этики защитников привлекли в дисциплинарной ответственности.491
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...