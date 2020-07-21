Конгресс США одобрил инициативу об ужесточении санкций против "Северного потока — 2"

В соответствии с заявленными ранее планами США неуклонно приближаются к введению новых санкций против компаний, занятых в процессе строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Так, 20 июля Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против указанных газопроводов в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).

Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Агентство напоминает, что инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов.

В поправке речь идет о введении ограничений против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии, в обход Украины. К настоящему времени он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas («Оллсиз») остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Самому проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени, начала зимы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Соединенные Штаты Америки рассматривают Россию как серьезную угрозу для всего мира, поэтому будут предпринимать все возможные средства для противостояния ей. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на веб-мероприятии «Брюссельский форум».

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter