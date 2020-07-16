США пригрозили компаниям санкциями за строительство "потоков"

На фоне введения санкций против «повара Путина» США могут ужесточить ограничения и против компаний, которые принимают участие в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео заявил, пишет Bloomberg.

«Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что Америка не будет это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия», — сказал Помпео.

Он пояснил, что под санкции США теперь может попасть любая компания, которая будет инвестировать в строительство газопровода или «заниматься любой деятельностью», причастной к экспорту российского газа в Европу по новому маршруту.

Помпео также добавил, что американские власти будут действовать решительно: компания, замеченная в сотрудничестве с Россией, «неизбежно» попадет под санкции.

В частности, Госдепартамент отменит оговорку, которая освобождает трубопровод от санкционных мер, предусмотренных законом CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), принятом в 2017 году.

Так, против «Северного потока-2» могут ввести санкции предусмотренные разделом 232 закона CAATSA. Речь идет о санкциях против физлиц, инвестирующих от $ 1 млн (или от $ 5 млн за один год) в проект или предоставляют технологии или услуги, которые «прямо и значительно» вносят вклад в способность России строить газопроводы для экспорта.

Им грозит конфискация имущества, визовые ограничения и отказ в предоставлении широкого спектра банковских и финансовых услуг.

При этом издание отмечает, что как только решение о дополнительных санкциях будет принято, они будут введены немедленно.

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Он дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства «Северного потока-2» по закону США «О защите энергетической безопасности Европы», который вступил в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Украина выступает против строительства еще одного газопровода из России в Германию, поскольку он снизит потребность в использовании украинской ГТС при поставках российского газа в Европу. Предполагается, что после запуска «Северного потока-2» Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит по которой приносит бюджету около 3 млрд долларов ежегодно.

США, в свою очередь, выступают против газопровода, поскольку сами заинтересованы в поставках энергоносителей в Европу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Евросоюз может ввести новые санкции против России, наказав ее за масштабную кибератаку на германский Бундестаг в апреле-мае 2015 года.

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